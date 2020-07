Após orientação de Bolsonaro, Pazuello telefona para Gilmar Mendes

Em meio a divergências entre o ministro do STF Gilmar Mendes e militares do governo, o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, telefonou para o magistrado por orientação de Jair Bolsonaro. "Foi uma conversa cordial", disse Gilmar edit

247 - O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, telefonou nessa terça-feira (14) para o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal). O general foi orientado por Jair Bolsonaro a buscar um diálogo com o magistrado, que confirmou o encontro. "Foi uma conversa cordial", diz ele, sem entrar em detalhes. A informação é da coluna de Mônica Bergamo.

No sábado (11), Gilmar criticou a gestão do governo na crise do novo coronavírus e disse que o Exército estava se associando a um "genocídio". Pazuello é general da ativa.

A fala gerou reação das Forças Armadas e o Ministério da Defesa representou o magistrado na Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com interlocutor do governo, o ministro da Saúde deu informações a Gilmar sobre medidas que estão sendo tomadas para o combate à epidemia.

