Bolsonaro participa de evento com Aras, que decidirá sobre apreensão de celular

Jair Bolsonaro foi pessoalmente à solenidade de posse do novo procurador federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena, na sede da Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília, nesta segunda-feira, 25 edit

247 - Jair Bolsonaro foi pessoalmente à solenidade de posse do novo procurador federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena, na sede da Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília, nesta segunda-feira, 25. Ele acompanhava o evento por meio de videoconferência e no Palácio do Planalto.

Quem empossou Vilhena foi o procurador-geral da República, Augusto Aras. No final do evento, Bolsonaro se convidou a ir para a sede da PGR “apertar a mão” do novo procurador do órgão.

"É uma satisfação participar, mesmo por videoconferência, de um evento como esse. Cada vez mais nosso MP se mostra completamente inteirado com o destino da nossa nação. Um grande homem soma-se nesse momento a essa posição e nós desejamos a ele e a todos os integrantes do MP muito sucesso para o bem do nosso Brasil. Se me permite a ousadia, se me convidar eu vou agora aí apertar a mão do nosso novo integrante desse colegiado maravilhoso aí da PGR”, disse ele.

Ao que Aras respondeu: “estaremos esperando vossa excelência, com a alegria de sempre”.

O encontro fora da agenda ocorre três dias após o decano do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello enviar para a PGR um pedido de apreensão dos celulares de Jair e Carlos Bolsonaro, que foi requisitado por uma notícia-crime elaborada por partidos da oposição. Cabe a Aras decidir a favor ou contra a realização do ato.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.