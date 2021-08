Bolsonaro participa de motociata no DF com apoiadores

247 - Jair Bolsonaro participa neste domingo (08) de mais um passeio de moto com apoiadores, desta vez em Brasília. A motociata do Dia dos Pais teve início às 09h30, com saída da Praça dos Três Poderes e, como sempre, com a maioria dos apoiadores e o próprio Bolsonaro sem máscaras.

O passeio de moto de Bolsonaro é o segundo deste final de semana. No sábado ele fez o mesmo ato em Florianópolis.

No trajeto deste domingo, a motociata inclui regiões como Ceilândia e Taguatinga.

PUBLICIDADE

Durante o percurso, segundo reportagem do UOL, os apoiadores (em número bem menor que o do ato de Florionópolis) abraçaram bandeiras defendidas por Bolsonaro como o voto impresso, que deverá ser votado no plenário Câmara.

Nas últimas semanas, Bolsonaro tem travado uma guerra pública contra Tribunal Superior Eleitoral (TSE ) e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com ameaças de não respeitar o resultados das eleições de 2022.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.