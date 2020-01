Bolsonaro passa por cirurgia de vasectomia, diz Estado de S.Paulo

247 - Internado na noite desta quinta-feira 30 no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, sem ter feito registro na agenda, Jair Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de vasectomia, de acordo com reportagem do Estado de S.Paulo publicada na manhã desta sexta-feira 31.

Bolsonaro passou a tarde desta quinta em viagem a Minas Gerais, onde sobrevoou as áreas atingidas pelas chuvas, e quando retornou a Brasília, as notícias na imprensa eram de que ele passou por exames no Palácio do Planalto.

Na Band, as informações eram de que ele teria passado mal durante o voo e a recomendação médica foi ir até o hospital, após os exames.

Segundo a Globo, ele foi internado às pressas, permaneceu no hospital por pouco mais de uma hora e meia. Deixou o local pouco antes das 20h30 por uma saída reservada. Às 20h50, o comboio presidencial chegou à residência oficial do Palácio da Alvorada.

Já de acordo com o site Poder360, "médicos analisaram" se haveria "necessidade de uma cirurgia para reposicionar tela que o presidente teve instalada em setembro de 2019 para corrigir uma hérnia, além de uma possível correção da cicatriz resultante de procedimentos anteriores".

A informação sobre a vasectomia, no entanto, só foi veiculada hoje. "Ao contrário de outras vezes em que passou por procedimentos médicos, o Planalto não emitiu nota oficial. Auxiliares do presidente limitaram-se a dizer que ele havia ido fazer exames, e a orientação era de manter sigilo sobre a ida ao hospital. Quando saiu do hospital, antes das 20h30, o presidente fez questão de caminhar até o carro. Fez isso lentamente e com um dos braços apoiado sobre um assessor", informa a matéria do Estado de S.Paulo.