Bolsonaro passeia pelo DF e volta a aglomerar sem máscara (vídeo)

O fato mostra a farsa de sua suposta mudança de política em relação à pandemia, que ele buscou mostrar com a mudança no Ministério da Saúde edit

247 - Jair Bolsonaro, neste sábado, 24, voltou a promover aglomerações sem máscara, durante tour por Ceilândia e Sol Nascente, no Distrito Federal.

O fato mostra a farsa de sua suposta mudança de política em relação à pandemia, que ele buscou mostrar com a mudança no Ministério da Saúde, com a saída do general Eduardo Pazuello e a entrada do médico Marcelo Queiroga, que defende, pelo menos na palavra, o uso de máscaras e o isolamento.

De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, Ceilândia e o Sol Nascente concentram o maior número de mortes por Covid-19 na capital federal.

AGORA: Presidente Jair Bolsonaro sai às ruas sem máscara em Ceilândia, maior cidade do DF, e gera aglomeração. A região, que concentra muitas famílias carentes, é o epicentro do covid na capital federal, e onde a doença se mostra mais letal. pic.twitter.com/VnDkupA4bj — Renato Souza (@reporterenato) April 24, 2021

