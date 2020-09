Bolsonaro pisca para o centrão tentando evitar aumento do auxílio emergencial

Estremecido com Rodrigo Maia (DEM-RJ), Jair Bolsonaro colocou as mangas de fora para evitar que auxílio emergencial de R$ 600 permaneça com esse valor. Maia caminha no sentido contrário, afirmando que suas redes são favoráveis a manutenção dos R$ 600 edit

247 - Jair Bolsonaro quer forçar o Congresso a reduzir o valor do auxílio emergencial para R$ 300 e enfrenta a resistência do presidente da Câmara. Em entrevista, Maia disse que 82% das suas redes sociais são favoráveis à manutenção dos R$ 600, afirmação que teve o apoio de deputados da base aliada.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “para evitar que o valor seja alterado pelo Poder Legislativo, o Palácio do Planalto realizará monitoramento nas redes sociais de parlamentares governistas, em especial os do centrão, para identificar aqueles que defendem um valor maior que R$ 300.​”

A matéria ainda acrescenta que “a ideia é que, a partir do mapeamento, os líderes do governo procurem pessoalmente os deputados indecisos para reafirmar a necessidade de manter o valor de R$ 300. O presidente quer, assim, evitar que se repita o cenário da primeira votação do benefício social.”

