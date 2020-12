Bolsonaro pode demitir Onyx em reforma ministerial programada para 2021

A reforma ministerial no governo vai depender das eleições para a Presidência da Câmara e do Senado. Segundo interlocutores, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, demorou a entender o recado para abandonar o Renda Cidadã edit

247 - Jair Bolsonaro busca uma reforma ministerial em seu governo, no início de 2021, e pode demitir o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, segundo interlocutores do governo federal ouvidos por reportagem de Carla Araújo e Antonio Temóteo, no UOL.

Onyx estava prometendo anunciar o plano da Renda Cidadã, programa que substituiria o Bolsa Família, neste mês. Bolsonaro abandonou o projeto e afirmou que “quem falar em Renda Cidadã, cartão vermelho".

A visão é de que Onyx demorou para entender o recado e por isso o presidente teve que reforçar a ameaça. No Ministério da Economia há a certeza de que a nova ameaça foi enviada ao Ministério da Cidadania, informa a reportagem.

A reforma ministerial no governo vai depender das eleições para a Presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Bolsonaro estava aguardando as eleições municipais deste ano, que já se encerraram e fortaleceram o DEM.

Ele aposta na vitória da base aliada, liderada pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), mas talvez tenha que manobrar com a vitória de outro grupo no Congresso.

