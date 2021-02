"Bolsonaro pode se tornar presidente em coma", diz Tereza Cruvinel

247 – "Está bem, comprando o DEM e 140 deputados Bolsonaro pode eleger Artur Lira como presidente da Câmara e engavetador de pedidos de impeachment. Se assim for, pois ainda há jogo, Bolsonaro terá que pagar caro ao Centrão por cada minuto de mandato. Não será pato manco, mas em coma", postou a jornalista Tereza Cruvinel, colunista do 247. Saiba mais sobre o caso:

Da Agenda do Poder – A um dia da eleição, o DEM, partido do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), decidiu abandonar o bloco do candidato apoiado por ele, deputado Baleia Rossi (MDB-SP), na disputa pelo comando da Casa. Em nota, a sigla anunciou que vai liberar a bancada na votação. O prenúncio da vitória de Arthur Lira isolou politicamente ainda mais Rodrigo Maia, que, primeiro, perdeu apoio da maioria da bancada de seu próprio estado, o Rio, e agora também deixa de contar com o aval do seu partido, que liberou a bancada.

"Em reunião realizada neste domingo (31), a Executiva Nacional do Democratas decidiu assumir postura de independência no processo de eleição da Mesa Diretora da Câmara, sem a formalização de apoio a nenhum dos blocos", disse a sigla no texto.

Ainda de acordo com a nota, a definição foi tomada "pela unanimidade dos membros da Executiva, visando a preservação da unidade partidária".

Ao GLOBO, o líder da bancada, Efraim Filho (PB), afirmou que ele e pelo presidente da sigla, ACM Neto, fizeram uma "avaliação de cenário" e concluíram que a independência seria o melhor encaminhamento neste momento.

O conhecimento liberta. Saiba mais