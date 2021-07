Bolsonaro pode ter que retirar parte do intestino. Cirurgião que o operou após facada vai examiná-lo

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Jair Bolsonaro está com uma inflamação no intestino e, diante desse quadro clínico, pode ser necessária uma cirurgia de emergência para retirar uma pequena parte do órgão.

O cirurgião Antônio Luiz Macedo, que está a caminho de São Paulo para Brasília, irá decidir se, de fato, deve haver a cirurgia. Nenhuma decisão será tomada antes que Macedo avalie o presidente.

O médico, que é gastroenterologista e especialista em cirurgia robótica, oncológica e laparoscópica de altas complexidades, foi o responsável por outras cirurgias a que Bolsonaro foi submetido em 2019, em decorrência da facada que recebeu na campanha de 2018.

