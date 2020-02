Bolsonaro posta foto com Weintraub e sinaliza que vai manter seu pior ministro

Com post em seu facebook, Jair Bolsonaro sinaliza a intenção de preservar Abraham Weintraub, o ministro que destruiu a reputação do Enem, e indica ao povo brasileiro que seu projeto é destruir a educação nacional edit

247 – Jair Bolsonaro deve manter no ministério da Educação Abraham Weintraub, um ministro repudiado pela esquerda, pelo centro, pelos generais e pela direita – e que tem o apoio apenas de fanáticos olavistas. É o que se conclui de post em seu facebook, em que ele diz apenas "boa noite a todos", com uma foto ao lado de Weintraub, o ministro que escreve "imprecionante" e destruiu a reputação do Enem.

Mantendo Weintraub, Bolsonaro transmite para a sociedade que seu projeto é mesmo destruir a educação brasileira. Como disse o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, nenhum investidor colocaria dinheiro num país que tem Weintraub como ministro da Educação.