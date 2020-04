Bolsonaro promete pagar benefício de R$ 600 para informais na próxima semana

247 - O pagamento do benefício aprovado pelo Congresso no valor de R$ 600 para informais deve começar na próxima semana, segundo promessa de Jair Bolsonaro desta quinta-feira (2). A medida tem como objetivo auxiliar profissionais afetados pela crise do novo coronavírus. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

Jair Bolsonaro disse, na saída do Palácio do Alvorada, que "está a todo vapor. Semana que vem começa a pagar”. “Eu assinei ontem [quarta-feira], estava aguardando outra Medida Provisória porque não adianta dar um cheque sem fundo", acrescentou.

A sanção presidencial da medida ainda não foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), mesmo após todas as declarações de Jair Bolsonaro.

