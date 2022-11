Bolsonaro quer declarar apoio a manifestantes golpistas, mas teme consequências na Justiça

Apoie o 247

247 - Recluso desde que perdeu a eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL) observa seus apoiadores tumultuarem o país desde então, alegando fraude no pleito e pedindo "intervenção federal" e golpe militar. Segundo a Folha de S. Paulo, o ainda ocupante do Palácio do Planalto "estuda uma formulação para conseguir declarar apoio aos manifestantes".

"No entanto, ele não tem tido sucesso em superar o temor de que algum incidente violento aconteça nos protestos golpistas e isso possa ser usado contra ele na Justiça, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Ele teme ser enquadrado como incentivador de eventuais ações ilegais", diz a reportagem.

A quem o visita, Bolsonaro diz que os atos contam com a participação de pessoas comuns, mas também de fanáticos que poderiam causar algum incidente mais grave, o que o colocaria em uma posição complicada.

