'Bolsonaro quer fantoche para boi de piranha e justificar sua incompetência', diz representante dos caminhoneiros

Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos, Nereu Crispim criticou a iniciativa do governo de recorrer ao STF contra o ICMS do diesel nos estados edit

247 - O deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas, criticou nesta sexta-feira (13) a iniciativa do governo federal de tentar segurar o preço dos combustíveis indo ao Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o parlamentar, Jair Bolsonaro (PL) "chegou tarde" porque os caminhoneiros já acionaram a via jurídica. Os relatos feitos pelo deputado foram publicados pela coluna Painel.

"Isso não passa de uma ação para ganhar tempo e escolher outro fantoche para boi de piranha, para justificar sua incompetência e promessa não cumprida", disse. "A União, por seu representante, o presidente da República Jair Bolsonaro, monta mais uma peça do teatro da Petrobras, usando ministros de fantoches, na tentativa de justificar o que não tem responsabilidade para resolver", afirmou.

Segundo o parlamentar, é necessário o fim da paridade internacional dos preços do petróleo. "Caso contrário, os combustíveis e o gás de cozinha continuarão subindo cada vez mais. Isso é uma responsabilidade da União e não de uma empresa."

Para o deputado, a ação é uma "mentira deslavada" e uma "hipocrisia eleitoreira". O dirigente afirmou que Bolsonaro é o responsável pela crise.

O governo recorreu ao STF para garantir a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o óleo diesel prevista em lei aprovada pelo Congresso em março.

Para o parlamentar, não adianta "jogar a bomba" para os governadores, porque toda redução de alíquota pode vir a ser engolida "pelas variações sucessivas do dólar e do barril de petróleo".

A Frente Parlamentar apresentou em 11 de março uma ação civil pública para a suspensão do aumento dos combustíveis. O Judiciário retirou a União do polo passivo da ação, e deixou apenas a Petrobrás. O processo foi encaminhado para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro.

Alta de preços e reações de caminhoneiros

As críticas à alta da inflação aumentaram desde o último final de semana, após Bolsonaro anunciar um aumento de 8,87% no preço médio do diesel.

O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, o Chorão, criticou a mudança de ministro na pasta de Minas e Energia - saiu Bento de Albuquerque para a entrada de Adolfo Sachsida. De acordo com o dirigente, Bolsonaro quer apenas "ganhar tempo".

