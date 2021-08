Bolsonaro reage a inquérito aberto no STF: "querem intimidar quem?"

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou abertura de inquérito sobre participação do presidente no vazamento de investigação da PF edit

Mayara Oliveira, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reagiu, nesta quinta-feira (12/8), à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que abriu inquérito para apurar a participação do chefe do Executivo federal no vazamento de uma investigação sigilosa da Polícia Federal.

“Querem intimidar quem? A justiça é para todos. Todo mundo do Brasil, ou grande parte dos brasileiros, quer a certeza de quem eles votarem, o voto vai para lá”, disse o presidente, durante sua live semanal nas redes sociais.

“O pessoal já copiou [os arquivos]. Todo mundo já copiou. Eu tenho cópias aqui. Segredo de Justiça? O que estavam fazendo, não levando o inquérito para frente, é um crime contra a democracia”, prosseguiu.

