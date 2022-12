Bolsonaro recebe senadores do PL no Alvorada antes de ir a evento militar

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) recebeu na manhã desta quinta-feira (1) senadores do PL no Palácio da Alvorada, em Brasília. De acordo com o Metrópoles, o senador Wellington Fagundes (MT) comunicou a presença dos colegas Flávio Bolsonaro (RJ), Rogério Marinho (RN), Carlos Portinho (RJ), líder do governo no Senado, e Eduardo Gomes (TO).

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também participou da reunião.

Ainda nesta manhã, Bolsonaro deve comparecer à solenidade de Promoção de Oficiais-Generais do Exército Brasileiro, no Clube do Exército, em Brasília.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.