Bolsonaro reforça aliança com o Centrão e nomeia Ricardo Barros para liderança do governo na Câmara

Ricardo Barros foi ministro da Saúde no governo Michel Temer e é do PP, partido de Arthur Lira, do Centrão edit

247 - Deputado e ex-ministro da Saúde de Michel Temer, Ricardo Barros será o novo líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O atual líder, major Vitor Hugo (PSL), deve sair na terça-feira, 18. Barros agradeceu Bolsonaro e disse que continuará “com o bom trabalho do líder Vitor Hugo, de quem, certamente, terei colaboração”. “Deus me ilumine nessa missão”, concluiu.

Ricardo Barros foi ministro da Saúde no governo Michel Temer e é do PP, partido de Arthur Lira, do Centrão, que está cada vez mais próximo de Jair Bolsonaro. A escolha de um deputado do grupo para a liderança do governo reforça essa aliança.

Com o apoio do Centrão, o governo consegue formar maioria para aprovar seus projetos e barrar um processo de impeachment contra Bolsonaro.

