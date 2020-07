Bolsonaro retira deputada Bia Kicis da vice-liderança do governo no Congresso

A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) deixou a vice-liderança do governo no Congresso após votar contra a renovação do Fundo de Desenvolvimento da Educação (Fundeb), o que teria alimentado o discurso da oposição edit

247 - Jair Bolsonaro retirou nesta quarta-feira (22) a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) da função de vice-líder do governo no Congresso Nacional. A mudança foi feita um dia após a parlamentar votar contra a renovação do Fundo de Desenvolvimento da Educação (Fundeb), que financia a educação básica e amplia gradualmente a participação da União, até o percentual de 23% a partir de 2026.

De acordo com informações da colunista Natuza Nery, do G1, a retirada da parlamentar atendeu a integrantes do Centrão. O voto dela teria alimentado o discurso da oposição.

"Votei de acordo com minha consciência. Assim como o presidente sempre votou com a consciência dele quando era parlamentar. Ele sempre foi um modelo pra mim e continua sendo", afirmou ela.

Além de Bia, votaram contra o Fundeb Paulo Martins (PSC-PR), Filipe Barros (PSL-PR), Junio Amaral (PSL-MG), Chris Tonietto (PSL-RJ), Luiz P. O.Bragança (PSL-SP) e Márcio Labre (PSL-RJ).

