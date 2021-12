Bolsonaro sanciona fundo eleitoral de até R$ 5,7 bi

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro sancionou o texto que prevê o repasse de até R$ 5,7 bilhões para o fundo eleitoral em 2022. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e passa a valer a partir desta terça-feira (21).

O valor final do chamado "fundão" será definido na Lei Orçamentária Anual, que está em discussão na Comissão Mista de Orçamento e ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. No relatório apresentado ontem, o valor previsto era de R$ 5,1 bilhões.

Veto presidencial havia estabelecido o valor de R$ 2 bilhões, mas este foi derrubado pelo Congresso. Os deputados o derrubaram por um placar de 317 votos a 143. No Senado, foram 53 votos pela derrubada do veto e 21 por sua manutenção. (Com informações do UOL).

