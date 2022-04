Bolsonaro se depara com faixa contra a fome em Cuiabá: "Capital do ossinho. Fora!" (vídeo)

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) foi desfilar de carro aberto nesta terça-feira (19) em Cuiabá (MT) e foi alvo de protesto especialmente por conta da fome no País. dois manifestantes seguraram uma faixa na qual estava escrito: "Cuiabá: capital do ossinho. Fora Bolsonaro!".

A faixa em questão fez referência à cena registrada em 2021, quando pessoas na capital mato-grossense fizeram filas para receber doações de ossos de boi em um açougue (veja a imagem abaixo).

Ao todo, 116 milhões de pessoas vivem com algum grau de insegurança alimentar e ao menos 19 milhões estão passando fome, de acordo com dados, referentes a 2020, do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, conduzido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).

Pessoas fazem fila em açougue para pegar ossos de carne. Foto: Reprodução (Globo)

Durante passeio pelas ruas de Cuiabá, @jairbolsonaro se depara com protesto pelo aumento do preço da carne. “Fora, Bolsonaro”.



Grupo exibiu faixa onde se lia "Cuiabá, capital do ossinho", em referência a uma fila pela doação de ossos bovinos na cidade noticiada em dezembro.

