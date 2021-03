Bolsonaro se reúne com a cúpula dos comandantes militares

Ele recebeu em seu gabinete os quatro militares com mais poder hoje no Brasil: Fernando Azevedo, Ministro da Defesa; Ilques Barbosa Júnior, da Marinha; Edson Pujol, do Exército; e Antonio Carlos Bermudez, da Aeronáutica edit

247 - Depois de se reunir pela manhã com os governadores , ministros e com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, para discutir a pandemia, Jair Bolsonaro se reuniu mais tarde com a cúpula dos militares.

Ele recebe em seu gabinete os quatro militares mais importantes e poderosos do país: Fernando Azevedo, Ministro da Defesa; Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha; Edson Pujol, comandante do Exército; e Antonio Carlos Bermudez, comandante da Aeronáutica.

A informação é do colunista Lauro Jardim.

