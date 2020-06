Bolsonaro banaliza mortes por Covid-19: “é o destino de todo mundo”

247 - No dia em que o Brasil registrou um novo recorde desde o início da pandemia do coronavírus - mais 1.262 mortes em 24 horas -, Jair Bolsonaro tratou com desprezo vítimas e familiares de pessoas que morreram em decorrência de Covid-19.

Solicitado por uma apoiadora a dar uma palavra de consolo aos “enlutados” por mortes durante a pandemia, em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro respondeu: “Eu lamento todos os mortos, mas é o destino de todo mundo”.

Antes, após um pedido para "uma palavra de conforto nessa hora", Bolsonaro havia dito: "Pode ter fé e acreditar que a gente vai mudar o Brasil".

