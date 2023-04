Bolsonaro sumiu com 83 móveis do Palácio do Alvorada

Apoie o 247

247 - A Presidência da República ainda não localizou um total de 83 móveis do Palácio do Alvorada desde que Jair Bolsonaro desocupou o local. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), a curadoria das residências oficiais identificou 261 móveis desaparecidos do Alvorada. Três meses depois, 83 ainda não foram localizados.

De acordo com a Secom, o governo Luiz Inácio Lula da Silva gastou R$ 196.770 em cinco móveis e um colchão para o Alvorada. A Secom diz que o estado do Alvorada justifica a compra de móveis e que agora eles integram o patrimônio da União.

No início de janeiro, Janja mostrou os danos no Palácio da Alvorada para a GloboNews. A primeira-dama mostrou vidros de janelas rachados, sofás e tapetes rasgados e sujos, tetos com infiltração, tábuas soltas e quebras no piso, além de outros danos. Uma série de móveis e obras de arte precisaram ser restaurados, por danos ou exposição indevida ao sol.

