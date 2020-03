Bolsonaro troca mais de 30 generais. Novo chefe do Estado-Maior foi ministro de Dilma

Jair Bolsonaro faz mudanças nas Forças Armadas, principalmente no Exército. Quem assume o Estado-Maior do Exército é o general Marcos Antonio Amaro dos Santos, que deixa o Comando Militar do Sudeste. Santos foi ministro-chefe da Casa Militar de Dilma edit

247 - Jair Bolsonaro faz mudanças nas Forças Armadas, principalmente no Exército, em que foram trocados o chefe do Estado-Maior, os chefes dos Comandos Militares do Sul, do Sudeste e do Oeste, e de outros postos-chaves da Força. Segundo a coluna de Guilherme Amado, as trocas já estvaam previstas, não tendo motivação política.

O Estado-Maior do Exército estava vago desde que o general Braga Netto assumiu a Casa Civil. Quem assume é o general Marcos Antonio Amaro dos Santos, que deixa o Comando Militar do Sudeste. Durante cinco anos, Santos foi o responsável pela segurança, quando ocupou a Secretaria de Segurança Presidencial. Também foi ministro-chefe da Casa Militar de Dilma.

O general Geraldo Miotto foi exonerado e colocado na reserva o comandante militar do Sul. O novo comandante militar do Sudeste é o general de Divisão Combatente Eduardo Fernandes, que deixa o cargo de subcomandante Logístico.

O general Valério Stumpf Trindade sai da Secretaria de Economia e Finanças e se torna Comandante Militar do Sul. O novo Secretário de Economia e Finanças passa a ser Lourival Carvalho Silva, que deixou o cargo de Comandante Militar do Oeste, que será ocupado por Fernando José Soares e Silva - ele deixou o Comando da 1a Região Militar.