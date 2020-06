Bolsonaro recria Ministério das Comunicações e anuncia genro de Silvio Santos como ministro

Jair Bolsonaro anunciou desmembra o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e nova pasta irá para o deputado Fábio Faria (PSD), que é casado com a apresentadora Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, dono do SBT edit

247 - Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira (10) a recriação do Ministério das Comunicações. O novo ministro será o deputado Fábio Faria (PSD-RN). Ele é casado com a apresentadora Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, dono do SBT.

"Nesta data, via MP, fica recriado o Ministério das Comunicações a partir do desmembramento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para a pasta foi nomeado como titular o Deputado Fabio Faria/RN", publicou Bolsonaro no Facebook.

O anúncio representa uma perda de prestígio político para o ministro Marcos Pontes, titular da pasta da CIência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

