Bolsonaro volta ao Planalto após 20 dias de reclusão no Palácio da Alvorada

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou nesta quarta-feira (23) a despachar do Palácio do Planalto, após 20 dias de reclusão no Palácio da Alvorada, informa o Metrópoles.

A última vez que Bolsonaro apareceu no Planalto foi em 3 de novembro, ocasião em que acabou se encontrando com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB).

O único compromisso que consta na agenda oficial de Bolsonaro para esta quarta-feira é uma reunião com o senador eleito Rogério Marinho (PL-RN). O encontro está marcado para 11h30 no Palácio da Alvorada.

