Boneco gigante de Bolsonaro com mãos sujas de sangue é inflado durante ato do Dia da Enfermagem

247 - Nesta terça-feira (12), data que é celebrada o dia da enfermagem, profissionais da área promoveram um ato em Brasília e inflaram um boneco de Jair Bolsonaro com as mãos sujas de sangue, numa referência ao descaso com a saúde pública e irresponsabilidade do ocupante do Planalto no enfrentamento à pandemia.

Os manifestantes também citaram Bertolt Brecht: “os que lavam as mãos, os fazem numa bacia de sangue”.

Com um boneco gigante do Presidente, manifestantes fazem ato contra Bolsonaro e por mais investimento em saúde, nesta terça em Brasília! pic.twitter.com/byhelCR1z9 May 12, 2020





