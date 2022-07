Brasília: carro invade parada de ônibus de rodoviária, atinge 5 e mata mulher (vídeo)

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), a maior unidade de saúde pública do DF edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Imagens de câmeras de segurança próximas à Rodoviária do Plano Piloto, às quais o Metrópoles teve acesso, filmaram o momento em que o carro atingiu a parada de ônibus na plataforma superior, na manhã desta quarta-feira (6). Gisele Boaventura Silva, 54 anos, que estava sentada no ponto de ônibus, morreu ao ser arremessada para a parte de baixo, na Via N1, a cerca de 2km do Congresso Nacional. Ela ainda teve as pernas amputadas.

Além de Gisele, outras quatro pessoas que estavam na parada foram atropeladas pelo carro, um Kadett, placa MEL 6464-DF, conduzido por Ronaldo Soares Costa, 54. Entre as vítimas, estão uma criança de colo e quatro adultos. Uma mulher está internada em estado grave após ter sido prensada pelo veículo. Ela seria a mãe do bebê. Os outros dois atingidos são homens e estavam conscientes, assim como a criança.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), a maior unidade de saúde pública do DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A mãe da bebê está em estado mais grave e com fratura na perna esquerda, que foi esmagada. A criança de colo apresenta rigidez de abdômen devido ao trauma que sofreu”, afirmou o tenente Abreu, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações preliminares apontam que o motorista teria passado mal e chegou a convulsionar antes do acidente. Ele também foi transportado para o hospital com um corte na testa. A polícia fez o teste do bafômetro, que deu negativo. No banco do carona, seguia a esposa do motorista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Testemunhas relataram que o homem ultrapassou uma van e outro veículo e, logo depois, invadiu violentamente a parada. “Supostamente, ele teria passado mal e convulsionado no momento da colisão”, contaram as pessoas que estavam no local logo após o acidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE