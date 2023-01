Brasília foi tomada por uma ‘onda vermelha’ para posse de Lula

Muita gente veio de outros estados para presenciar a cerimônia que marca o início do terceiro mandato presidencial do líder petista e a volta da esquerda ao poder edit

Raquel Miura, da RFI - Milhares de pessoas já estão nas ruas de Brasília desde a manhã deste domingo (1°) para acompanhar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva e o Festival do Futuro, evento que contará com shows de mais de 60 artistas na Esplanada dos Ministérios. Muita gente veio de outros estados para presenciar a cerimônia que marca o início do terceiro mandato presidencial do líder petista e a volta da esquerda ao poder.

Em Brasília Bolsonaro venceu as eleições, mas nos últimos dois dias era comum ver espaços públicos tomados por apoiadores do presidente eleito. Em praças de alimentação de shoppings, lotadas de turistas de vermelho, vire e mexe se ouvia um "olê, olá, Lula, Lula".

A capital federal foi coberta por uma verdadeira onda vermelha que neste domingo avançou a esplanada. Muitas pessoas que vieram para a posse de Lula passaram virada do ano em hotéis ou casas de parentes.

Wilson Magela veio de Lavras, Minas Gerais, com a mulher, filhos e agregados. Eles 'invadiram' a casa do cunhado onde fizeram a confraternização da passagem de ano e hoje vestiram uma camisa da seleção encomendada especialmente para a posse: com o número 13 e o nome Lula.

"O Bolsonaro foi o descaso com a educação. O dia hoje é de esperança, de alegria. Estamos retomando o Brasil para os brasileiros", disse Magela.

"Estamos aqui para celebrar. Não tivemos medo porque no fim a democracia venceu. Teremos um governo multipartidário e de responsabilidade social e ambiental", afirmou a brasiliense Ana Almeida, que abrigou em sua casa parentes e amigos do Rio de Janeiro que vieram para a posse.

"Tivemos quatro anos muito ruins. O medo passou com a vitória de Lula. Que tenhamos anos de mais amor e crescimento", disse Rodrigo Henrique, que veio de São Paulo com um grupo de amigos que fizeram questão de trazer a bandeira do estado natal, o Pará.

Caravanas e bom humor

Também vestida de vermelho, Marinalva Silva Soares não escondia a alegria de assistir a cerimônia. “Hoje é festa! Estou muito feliz e aliviada. O atraso perdeu, vamos recuperar esse país!”, celebrava a partidária de Lula, que organizou uma caravana com dois ônibus saindo do Espírito Santo.

Ela não foi a única a desembarcar em grandes grupos na capital federal, atravessando muitas vezes boa parte do país. Waldemir Junior saiu de Santa Catarina em uma caravana que chegou na véspera em um acampamento em Luziânia, cidade goiana no entorno do distrito federal.

“Fizemos questão de estar aqui hoje porque a disputa no nosso estado não foi fácil. Lá o bolsonarismo é forte. Mas vencemos e o sentimento é de esperança, embora sabemos que os deputados não facilitarão a vida de Lula”, resume. Animado, ele e os amigos exibem com orgulho camisetas vermelhas customizadas, com os dizeres “O amor venceu”, e pretendem viver cada momento da festa, antes de pegar a estrada de volta logo após a cerimônia.

Metrô fechado e ameaça de bomba

Eleitores de Lula que estão seguindo para a posse na Esplanada dos Ministérios foram surpreendidos com estações do metrô fechadas. Uma ameaça de bomba, ainda em investigação pela polícia militar e corpo de bombeiros, levou às autoridades a interromperem a circulação dos trens.

“A gente estava chegando ao metrô e outras pessoas que estavam lá disseram que o trem não está parando por causa de ameaça de bomba, mas só em algumas estações. E que o metrô chega de uma em uma hora. Vamos ter de pegar o carro”, disse Aline Santos, que mora em Águas Claras, cidade de Brasília, a 17 km do centro da capital.

A chuva que caiu sobre a capital federal nos últimos dias, típica dessa época do ano, até agora deu trégua neste feriado de 1° de janeiro, que tem céu aberto e calor.

