Brasília recebe fórum que debate fundos públicos no Brasil

247 - Brasília será palco, nos dias 1º e 2 de abril, da 11ª edição do Fórum do Desenvolvimento, encontro nacional que colocará em pauta o papel dos fundos públicos e dos instrumentos de fomento no financiamento do desenvolvimento brasileiro. Promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), entidade que representa o Sistema Nacional de Fomento (SNF), o evento reunirá autoridades, economistas e representantes dos setores público e privado na Arena do Banco do Brasil, na Asa Norte. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site oficial do evento.

Com o tema “Da Arquitetura Financeira Internacional aos Fundos Públicos Nacionais: Caminhos para o Desenvolvimento”, o fórum discutirá estratégias para aprimorar o uso de instrumentos financeiros voltados ao financiamento de áreas estratégicas, como infraestrutura, inovação e sustentabilidade. A programação também abordará questões como sustentabilidade fiscal, reforma tributária, orçamento público e financiamento da transição climática, além do papel dos fundos garantidores na ampliação do acesso ao crédito em um cenário global marcado por transformações tecnológicas, mudanças climáticas e novas dinâmicas geopolíticas.

A abertura contará com a presença de lideranças do setor financeiro e de desenvolvimento, entre elas Maria Fernanda Coelho, presidenta da ABDE e diretora de Crédito Digital para Micro, Pequenas e Médias Empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além de Jochen Quinten, diretor da GIZ Brasil, instituição que atua em projetos de desenvolvimento sustentável no país.

Também estão previstas as participações de Aloizio Mercadante, presidente do BNDES e da Assembleia Geral da ABDE; Tarciana Medeiros; além de representantes do Ministério da Fazenda, do Tribunal de Contas da União, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Financiadora de Estudos e Projetos.

O evento é realizado em parceria com o Banco do Brasil, com apoio da Finep e patrocínio da cooperação alemã, por meio da GIZ. Ao longo dos dois dias, a programação inclui painéis que discutem desde os desafios do desenvolvimento global em um ambiente de maior incerteza até instrumentos de financiamento climático e a inserção do Brasil no comércio internacional.

Representado pela ABDE, o Sistema Nacional de Fomento reúne 35 instituições financeiras de desenvolvimento, incluindo bancos públicos federais e estaduais, bancos cooperativos, agências de fomento, além da Finep e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Essas instituições estão presentes em todas as regiões do país e respondem por cerca de 70% do crédito para investimento no Brasil, desempenhando papel estratégico no financiamento de projetos estruturantes e no apoio ao desenvolvimento sustentável.

Programação

Quarta-feira, 1º de abril

9h – Abertura.

10h – Lançamento do Centro de Qualidade do Crédito e do Selo Gestão de Fundos.

10h30 – Painel: Os desafios do desenvolvimento global em um mundo com maior incerteza e novos eixos de desenvolvimento – perspectivas global e nacional.

12h30 – Intervalo para almoço.

14h – Painel: Fundos de Políticas Públicas e Orçamento Público.

15h30 – Coffee break.

16h – Painel: Instrumentos de Financiamento Climático: o custo da inação.

17h30 – Encerramento do primeiro dia.

Quinta-feira, 2 de abril

9h – Breve abertura.

9h20 – Painel: Fundos garantidores – instrumentos para expansão do crédito e redução de riscos.

10h30 – Painel: Integração do Brasil ao comércio internacional e importância do SNF no financiamento à produção de bens nacionais (desafios e oportunidades).

12h – Encerramento.

Serviço

Fórum do Desenvolvimento ABDE 2026.

Tema: Da Arquitetura Financeira Internacional aos Fundos Públicos Nacionais: Caminhos para o Desenvolvimento.

Data: 1º de abril, das 8h30 às 18h, e 2 de abril, das 8h30 às 12h.

Local: Arena do Banco do Brasil – Quadra 5, Lote B, SAUN, Asa Norte – Brasília (DF).

Inscrições: forumdodesenvolvimento.com.br.