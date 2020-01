Bruno Grossi substitui general Santa Rosa na Secretaria de Assuntos Estratégicos

Vago desde o início de novembro com a saída do general Maynard Marques de Santa Rosa, o cargo de secretário da SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos), foi ocupado hoje por Bruno Grossi. Grossi é do quadro técnico da Economia e estava lotado na SOF (Secretaria de Orçamento Federal) edit

A reportagem do jornal Foha de S. Paulo destaca que "a SAE é hoje vinculada à Secretaria-Geral, mas teve status de ministério em governos anteriores, como no da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Inicialmente, a Secretaria-Geral buscava um quadro do Itamaraty para ocupar o posto, mas acabou optando por um nome com conhecimento na área econômica."

A matéria ainda acrescenta que "a função da secretaria é planejar políticas e estratégias nacionais a longo prazo. Com a escolha de Grossi, a ideia da pasta é ter à frente da SAE um nome que possa ao mesmo tempo pensar em medidas com impacto imediato. Assessores palacianos dizem que a Secretaria precisa ter uma liderança que possa entender a capacidade e limitação orçamentária do governo ao propor estudos e medidas."