BYD entrega carro elétrico para uso da Presidência da República

247 - A greentech chinesa BYD, maior fabricante mundial de carros elétricos e híbridos plug-in, entregou nesta quarta-feira (22) um veículo seu para uso da Presidência da República, durante evento que contou com a participação do presidente Lula e executivos da empresa no Palácio da Alvorada.

Em postagem na plataforma social X (antigo Twitter), Lula citou que a BYD irá iniciar a produção em sua fábrica em Camaçari (BA) e elogiou o amplo plano de investimentos sustentáveis da empresa no Brasil.

"Estima-se que serão mais de 10 mil postos de trabalho criados e R$ 3 bilhões de investimentos, fomentando a economia local e contribuindo para uma maior produção de veículos sustentáveis a partir de energia limpa. O Brasil com mais investimentos construindo o futuro", detalhou.

Pela manhã, recebi representantes da BYD Brasil, empresa de automóveis elétricos, que vai criar sua primeira fábrica fora da Ásia no Brasil. Além da entrega de um carro elétrico para uso da Presidência da República, a BYD apresentou um relatório detalhado do plano de investimentos no Brasil, com foco na construção da fábrica de carros em Camaçari, na Bahia. Estima-se que serão mais de 10 mil postos de trabalho criados e R$ 3 bilhões de investimentos, fomentando a economia local e contribuindo para uma maior produção de veículos sustentáveis a partir de energia limpa. O Brasil com mais investimentos construindo o futuro.

