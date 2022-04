Cada dia mais isolado, Moro tem apoio de menos de 5% da bancada federal do União Brasil, que pode barrar sua entrada

“Conversei com vários deputados, só dois defendem Moro", afirmou o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento edit

247 - O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, fez um levantamento informal e apontou que apenas dois dos 53 deputados federais da bancada defendem a candidatura do ex-juiz parcial Sérgio Moro a presidente da República pelo partido.

“Conversei com vários deputados, só dois defendem Moro. Tem mais gente apoiando Bolsonaro e até mesmo Lula dentro do partido do que Moro. Só tem um nome que agrega a bancada que é o do presidente do partido, Luciano Bivar, afirmou Nascimento à CNN Brasil.

Segundo ele, o argumento principal contra Moro no partido é que falta identidade do partido com o ex-juiz. "O argumento principal é que ele não tem identidade conosco. E ainda entra para tentar se impor candidato. Ninguém se viabiliza candidato assim. Confiança se conquista", disse.

Em nota, o partido disse que a filiação do ex-juiz parcial à sigla aconteceu para que ele dispute uma vaga no Congresso ou como deputado estadual, e não como candidato a presidente da República, o que enterrou de vez as pretensões de Moro rumo ao Planalto.

O ex-magistrado deixou o Podemos esta semana e, de acordo com as primeiras informações após a saída do partido, ele teria desistido da candidatura presidencial. Depois voltou a dizer que não desistiu, o que motivou a elaboração de uma nota pela nova sigla dele, o União Brasil.

