Câmara barra voto preferencial e fim do segundo turno na reforma eleitoral

Foram 388 contra a mudança e 36 favoráveis. A proposta acabaria com o segundo turno nas eleições para os cargos majoritários edit

247 - Deputados federais aprovaram nessa quinta-feira (12) um destaque à PEC (proposta de emenda à Constituição) da reforma eleitoral para barrar a adoção do modelo do voto preferencial e o fim do segundo turno. Foram 388 contra a mudança e 36 favoráveis.

No modelo de voto preferencial, o eleitor pode escolher até cinco candidatos a presidente, governador ou prefeito, em ordem decrescente de preferência.

A proposta acabaria com o segundo turno nas eleições para os cargos majoritários. Seria considerado eleito o (a) candidato (a) com a maioria absoluta das primeiras escolhas do eleitor, não contabilizados os votos em branco e os nulos.

