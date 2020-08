Câmara contraria Senado e mantém veto de Bolsonaro que congela salários de servidores até 2021

247 - O plenário da Câmara manteve o veto de Jair Bolsonaro que havia sido derrubado no dia anterior pelo Senado Federal. Durante todo o dia, o Palácio do Planalto trabalhou para que os deputados revertessem a derrubada do veto. Para que um veto seja derrubado é preciso que a maioria simples dos parlamentares das duas Casas assim votem.

A reportagem da CNN Brasil destaca que “de acordo com o ministério da Economia, se o reajuste salarial fosse permitido, a União gastaria de R$ 120 bilhões a R$ 130 bilhões a mais. Pela manhã, o Planalto acionou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e líderes da Centrão, para que a Casa revertesse a derrota no Senado.”

A matéria ainda acrescenta que “em entrevista no início da tarde, Maia defendeu a manutenção do veto presidencial, afirmando que “não dá para o setor público não dar sua contribuição na crise”. No entanto, o presidente da Câmara criticou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que classificou o resultado da votação do Senado como “um crime contra o país”.”

