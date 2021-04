Câmara: Heleno terá de explicar novamente relatórios da Abin para Flávio Bolsonaro

O Gabinete de Segurança Institucional terá de apresentar novos esclarecimentos à Câmara dos Deputados sobre a confecção de relatórios pela Abin para orientar a defesa de Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha edit

247 - O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência terá de apresentar novos esclarecimentos à Câmara dos Deputados sobre a confecção de relatórios pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para orientar a defesa de Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha na Alerj.

O general Augusto Heleno, chefe do GSI, terá que detalhar as sindicâncias abertas pela agência, após requerimento da bancada do partido Novo.

O diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem, que foi cogitado por Jair Bolsonaro para assumir a Polícia Federal, afirmou que o órgão “não teve qualquer ligação com supostos relatórios”.

