Câmara vota PEC do voto impresso

247 - A Câmara dos Deputados iniciou na noite desta terça-feira (10), por volta das 19h, a votação em plenário da PEC do voto impresso, de autoria da deputada federal bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF) e outros. A proposta já havia sido derrotada em comissão especial, mas foi levada ao plenário pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

O voto impresso é a principal bandeira do governo Jair Bolsonaro atualmente. Em live há poucas semanas, Bolsonaro tentou descredibilizar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro, mas não conseguiu apresentar nenhuma prova de que as urnas não são confiáveis.

Nesta terça-feira, um desfile militar, com direito a tanque de guerra, foi realizado em Brasília e passou ao lado do Congresso Nacional, o que foi interpretado como uma tentativa de Bolsonaro, com o apoio das Forças Armadas, de intimidar os deputados que votarão a PEC.

Assista à votação ao vivo:

