Caminhões serão proibidos de entrar na Esplanada dos Ministérios no 7 de Setembro

247 - A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal decidiu proibir a entrada de caminhões na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), no 7 de Setembro. O local será palco de desfile militar pelo Dia da Independência e de atos de campanha de Jair Bolsonaro.

A restrição acontece após o temor de invasão a algum prédio público, em especial ao Supremo Tribunal Federal (STF), que abriga ministros tidos como desafetos da militância bolsonarista. A intenção é, ainda, evitar que cenário ocorrido em 2021 se repita, quando caminhões ficaram estacionados na Esplanada, em frente ao Congresso Nacional (foto) e em direção ao STF. No dia seguinte, em 8 de Setembro, manifestantes bolsonaristas tentaram furar o bloqueio policial para tentar uma aproximação do prédio da Suprema Corte.

Neste ano, haverá segurança própria nos prédios públicos, além do reforço da Polícia Militar do Distrito Federal. "A corporação estará de prontidão para atuar com policiamento ostensivo especializado, como o choque, montado e aéreo, em casos de distúrbios e tentativas de invasão a prédios públicos. A área de realização do desfile, ao longo da arquibancada e imediações, terá o policiamento reforçado com linhas de policiais", informou a SSP-DF.

