Caminhoneiros vão ao STJ para evitar retirada da Esplanada

247 - A Coalizão Pró-civilização Cristã, um dos grupos que organizou os atos bolsonaristas do 7 de setembro em Brasília, entrou com um pedido de habeas corpus preventivo no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para evitar a retirada e prisão dos caminhoneiros que estão na Esplanada dos Ministérios.

A tentativa da Polícia Militar do Distrito Federal, na noite desta quarta-feira (8), de retirar os manifestantes do local não foi bem-sucedida. Foram 3 horas de negociação.

No pedido, o advogado Wilson Koressawa pede que a PM seja proibida de ameaçar ou dar ordem de prisão contra os caminhoneiros. “O impetrante bem pretende que seja expedido salvo conduto em favor dos manifestantes não só para evitar suas prisões, mas, também para que não seja inviabilizada a locomoção até chegar em Brasília, para que lá possa entrar, permanecer e se manifestar na Esplanada dos Ministérios”, diz um trecho do pedido. (Com informações do Poder360).

