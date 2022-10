Campanha de Bolsonaro pede limitação de transporte nas eleições e ministro do TSE nega: “absurdo”

Equipe de Bolsonaro pediu para limitar a decisão do STF que determinou que municípios mantenham a oferta de transporte público para as eleições edit

247 - O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves negou um pedido da campanha de Jair Bolsonaro para limitar a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que municípios mantenham a oferta de transporte público para as eleições. "Descamba para o absurdo", chegou a dizer.

A campanha de Bolsonaro questionou na Justiça Eleitoral a decisão do ministro do STF Luís Roberto Barroso, que determinou que o transporte público urbano seja mantido em níveis normais no domingo das eleições. A coligação pediu que o TSE delimitasse o alcance da decisão individual do ministro do STF.

O ministro Bendito Gonçalves disse ver riscos de a tese lançada pela campanha se transformar em desinformação – e determinou que o Ministério Público adote providências para evitar a propagação de dados falsos sobre a oferta do serviço pelas prefeituras neste domingo (2).

