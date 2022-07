Candidato ao governo do Mato Grosso do Sul é acusado de assédio

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga o candidato ao governo do Mato Grosso do Sul Marquinhos Trad (PSD), ex-prefeito de Campo Grande, após denúncias de assédio sexual feitas por mulheres à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (20) pela coluna Guilherme Amado, do site Metrópoles, das três vítimas, duas argumentaram ter relações sexuais consentidas no gabinete do ex-prefeito por um período.

A investigação da Polícia Civil apontou que Ana* (nome fictício), uma das vítimas, teria dito que Trad a levou ao banheiro do gabinete e tentou beijá-la. Segundo a mulher, o candidato desistiu após a mulher negar manter relação sexual com ele.

Em depoimento, Carla* (outro nome fictício) disse que sofreu assédio de Trad alguns meses após terminar a relação consensual e extraconjugal que tinha com o ex-prefeito. Em 17 de junho, a mulher afirmou que ele teria tentado beijá-la forçadamente no comitê de campanha dele.

A terceira mulher, Patrícia* (também nome de ficção), afirmou que o candidato ao governo não teria aceitado usar preservativo durante a relação sexual consentido mesmo diante dos pedidos dela.

