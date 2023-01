Cappelli fecha Esplanada dos Ministérios para evitar novos ataques terroristas de bolsonaristas em Brasília

Interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Cappelli garantiu que não há possibilidade de os terroristas conseguirem novamente se aproximar dos prédios públicos edit

Apoie o 247

ICL

247 - Interventor na Segurança Pública do Distrito Federal nomeado pelo presidente Lula (PT), Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça, anunciou nesta quarta-feira (11) que a Esplanada dos Ministérios ficará fechada ao longo do dia.

Há para esta quarta a convocação de um novo ato golpista de bolsonaristas em Brasília.

Diante disto, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, já determinou que seja proibida a entrada de manifestantes em prédios públicos.

Segundo Cappelli, não há possibilidade de os terroristas bolsonaristas conseguirem novamente ingressar na Esplanada dos Ministérios.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.