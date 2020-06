Carla Zambelli será denunciada no Conselho de Ética, na CPI das fake news, no STF e na Polícia Federal

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) recebeu, na noite desta sexta-feira (19), ameaças de morte horas após a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) incitar ataques bolsonaristas. Dentre essas mensagens de ameaça, em uma delas um usuário tentou ligar insistentemente pelo chat para o deputado.

Agora, Carla Zambelli será denunciada no Conselho de Ética da Câmara, na CPI mista das fake news, no STF e na Polícia Federal.

“Ela produziu provas contra si mesma, já que está registrada a incitação aos ataques”, diz Rogério Correia.

Tudo começou após o parlamentar mineiro divulgar um pedido de retenção do passaporte Abraham Weintraub, investigado no inquérito das fake news, por ameaças à democracia e por crime de racismo.

Não é de se estranhar o desespero de Zambelli, já que ela também é investigada no inquérito das Fake News do STF e da CPI mista (Câmara e Senado). Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes mandou, durante a semana, quebrar o sigilo bancário da deputada, juntamente com outros parlamentares do PSL.

