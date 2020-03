Carlos Bolsonaro assume “plantão” no Palácio do Planalto durante viagem de seu pai

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) ficou no terceiro andar do Palácio do Planalto, para atuar como “segurança” do gabinete presidencial e fiscalizar as movimentações políticas que aconteceram no período edit

247 - Enquanto Jair Bolsonaro esteve viajando para encontrar Donald Trump, nos EUA, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) atuou como “segurança” do gabinete presidencial, no Palácio do Planalto. O filho “02” fiscalizou as movimentações políticas que aconteceram no período, segundo informação de caráter reservado.

O amigo de Jair Bolsonaro, Hélio Lopes, escreveu sobre encontro com Carlos, em Brasília, nas redes sociais: “Hoje foi muito legal, eu tive uma conversa longa e muito proveitosa com meu irmão Carlos Bolsonaro no Palácio do Planalto. Esse entende muito de política, tem leitura apurada da política brasileira”.

O vereador ficou no terceiro andar do Palácio do Planalto, onde está localizado o apelidado “gabinete do ódio”, responsável pelo trabalho de assessoria nas redes sociais do chefe do executivo nacional.

No twitter, disse o “02”: “Tenho atuado como posso, entretanto é visível que o presidente está sendo propositalmente isolado e blindado por imbecis com ego maior que a cara”. A mensagem foi interpretada por entidades do governo como um recado ao ministro-chefe da Secretaria de Governo, Eduardo Ramos, que enfrenta um processo forte de desgaste.

Essa não é a primeira vez que Carlos Bolsonaro assume as responsabilidades de seu pai. Em março do ano passado, quando Jair Bolsonaro esteve viajado, o vereador ficou na sede do governo federal, para cumprir “ordens”.