Carlos Bolsonaro ataca de secretário de Comunicação e divulga agenda do pai e de Mourão

Revista Fórum - Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, resolveu fazer nesta sexta-feira (19) o que seria o trabalho da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo: divulgar a agenda pública do pai e do vice-presidente, Hamilton Mourão.

“Agenda pública do dia do Governo: o Presidente Bolsonaro se reuniu com o Ministro da Casa Civil, Braga Netto e o vice-presidente General Hamilton Mourão recebeu o jornalista Guilherme Amado”, escreveu Carluxo, como é conhecido entre aliados e desafetos.

O filho do presidente, apesar de estar sempre em Brasília, no entanto, não possui cargo no governo. Ele é vereador pela cidade do Rio de Janeiro.

