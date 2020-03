Carlos Bolsonaro ganha sala no Planalto durante a crise do coronavírus

Vereador do Rio de Janeiro, que coordena a estratégia digital do governo, agora vai despachar em uma sala próxima à de seu pai, Jair Bolsonaro edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ) ganhou uma sala no Palácio do Planalto para despachar próximo a seu pai, Jair Bolsonaro, durante a crise do coronavírus.

Ele tem coordenado a estratégia digital do governo federal em meio à pandemia. Bolsonaro tem ido na contramão dos líderes mundiais ao se manifestar contrário ao isolamento social.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, Carlos tem usado desde o início desta semana uma sala do terceiro andar, um espaço que já h​avia sido ocupado antes pelo vereador e pertence agora ao assessor internacional da Presidência, Filipe Martins.

