Carlos está rompido com Michelle desde internação de Bolsonaro

247 - O vereador Carlos Bolsonaro está sem falar com Michelle Bolsonaro desde a internação de Jair Bolsonaro no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, há quase um mês. A primeira-dama nunca gostou da presença excessiva do parlamentar junto aos assuntos do pai enquanto político.

Os dois tiveram desentendimentos no hospital, de acordo com informações publicadas pela coluna de Guilherme Amado. A primeira-dama também teria se queixado de que o vereador dá pouco espaço ao casal.

O parlamentar teve participação ativa nos conselhos ao pai ao longo dos mais de dois anos de governo. Carlos é um dos principais integrantes do chamado "gabinete do ódio", uma rede de bolsonaristas que tem como objetivo a propagação de fake news para difamar adversários políticos de Bolsonaro.

O vereador foi reeleito em 2020, com 70.995 votos. Foram mais de 35 mil votos a menos na comparação com 2016 (106.657).

