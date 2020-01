Casa da Moeda é ocupada por seus funcionários

Uma grande mobilização de servidores tomou conta da Casa da Moeda nesta sexta-feira (10) contra a precarização da empresa pública que está na mira do ministro da Economia, Paulo Guedes, para futura privatização. A manifestação foi disparada às 15h após uma entrevista de Fábio Rito, diretor da instituição edit

247 - Uma grande mobilização de servidores tomou conta da Casa da Moeda nesta sexta-feira (10) contra a precarização da empresa pública que está na mira do ministro da Economia, Paulo Guedes, para futura privatização. A manifestação foi disparada às 15h após uma entrevista de Fábio Rito, diretor da instituição.

A usuária do Twitter Gabe Dalavigna publicou: "hoje, após uma entrevista MENTIROSA dada ao Globo News pelo Diretor Fábio Rito, os trabalhadores se revoltaram e foram se manifestar."

Segundo matéria da revista Fórum, "ela ainda relatou alguns dos ataques sofridos pelos funcionários. 'As modificações feitas em relação aos trabalhadores são comunicadas APÓS o expediente do trabalhador, para não ter possibilidade de manifestações por parte dos mesmos, por causa disso, muitos estão com medo de dormir e acordar sem mais algum direito ou até mesmo sem o emprego', tuitou."