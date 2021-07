Casamento de Michelle e Jair Bolsonaro está em crise

Uma das razões é a má relação de Michelle Bolsonaro com os filhos homens do marido edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O casamento de Michelle e Jair Bolsonaro atravessa uma crise. O casal está estremecido há alguns meses, por razões desconhecidas inclusive por pessoas próximas ao casal. A coluna confirmou a informação com três amigos do presidente e da primeira-dama.

Uma das razões aventadas por amigos é a relação de Michelle com os filhos homens de Bolsonaro, que está em um dos piores momentos. Michelle e Carlos Bolsonaro não se falam há tempos. Com Jair Renan, a primeira-dama nunca teve boa relação. Partiu dela o veto para que o filho, fruto da relação do presidente com Ana Siqueira Valle, não morasse no Palácio da Alvorada. Mas agora também há um crescente distanciamento de Michelle de Flávio e Eduardo Bolsonaro.

Leia a íntegra no Metrópoles.

