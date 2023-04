Caso do morador em situação de rua: 1 ano após o fato, Sandra vende paçoca nas ruas de Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - Um ano após o caso do morador em situação de rua de Brasília, Givaldo Alves, viralizar nas redes sociais, a mulher que foi flagrada com o homem, Sandra Mara Fernandes, tem ganhado a vida vendendo paçoca pelas ruas da capital do país, informa o portal Metrópoles.

A mulher tem compartilhado a rotina através de suas redes sociais.

Sandra Mara tem compartilhado sua rotina, que consiste em acordar cedo, ir até a rodoviária e vender os doces em pontos mais frequentados de Brasília. A mulher segue casada com o personal trainer Eduardo Alves, que agrediu o homem em situação de rua após flagrar a cena no ano passado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.