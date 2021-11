CGU contrata coronel que fez dossiê contra opositores do governo

O coronel Gilson Libório foi nomeado para um cargo comissionado no gabinete do ministro da CGU, Wagner Rosário edit

Guilherme Amado, Lucas Marchesini, Metrópoles - O coronel da reserva Gilson Liborio, demitido do Ministério da Justiça no caso do dossiê contra opositores, foi nomeado para um cargo comissionado no gabinete do ministro da CGU, Wagner Rosário. Liborio vai receber R$ 10,4 mil por mês na nova função.

Liborio foi demitido em agosto de 2020 do cargo de diretor de Inteligência do Ministério da Justiça após vir a público um dossiê escrito por ele sobre policiais e professores que se declaravam antifascistas.

A nomeação de Liborio foi publicada no Diário Oficial de 8 de novembro e é datada do dia 5 do mesmo mês. A CGU é responsável entre outros temas pela transparência da gestão pública e pela punição de agentes públicos.

